ЮАР не будет выходить из МКС, несмотря на громкое заявление президента

В администрация президента ЮАР заявили про ошибку касательно заявления о выходе из Международного уголовного суда.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) опровергла заявление своего президента о выходе из Международного уголовного суда (МКС), который в прошлом месяце выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Об этом пишет УНИАН.

Во вторник, 25 апреля, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что государство собирается выйти из МКС на фоне дискуссий о возможном визите Путина на территорию страны.

Впоследствии администрация президента заявила, что глава ЮАР неправильно высказался, и что на самом деле страна не планирует выходить из МКС и отказываться от обязательств, которые должен выполнять согласно "Римскому уставу".

"Президент хочет объяснить, что Южная Африка остается подписантом Римского устава и будет продолжать борьбу за равное и последовательное применение международного права", – говорится в сообщении.

То есть в ЮАР подтвердили, что готовы арестовать Путина в случае, если он все же совершит визит в страну в августе 2023 года в рамках саммита BRICS.

Ордер на арест диктатора Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что президент России Владимир Путин предстанет перед правосудием в Гааге за преступления, совершенные против Украины, независимо от аргументов Москвы.

Следственный комитет РФ открыл "уголовное дело" против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге, ранее издавших ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

В Австрии заявили, что готовы арестовать Путина, если он приедет в страну

Владимир Путин отменяет свои визиты за границу – боится, что его могут арестовать по требованию Международного суда.

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