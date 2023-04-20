Путин отменяет международные визиты из-за страха ареста — Spravdi

Только за последнее время Путин отменил свои визиты в Турцию и Южно-Африканскую Республику.

Российский диктатор Владимир Путин опасается, что его могут арестовать по требованию Международного суда, поэтому отменяет свои визиты за границу.

Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi).

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Только за последнее время Путин отменил свои визиты в Турцию и Южно-Африканскую Республику, как было запланировано ранее.

При этом власти в ЮАР недавно заявляли, что признают юрисдикцию Международного уголовного суда и понимают, что обязаны арестовать президента РФ, тогда как в Турции Римский устав не приняли.

"Раньше в МИД РФ в один голос уверяли, что "решение МКС ничтожно и никак не повлияет на работу Путина, поскольку этот суд не является полноценным органом". Заверили, что даже не будут реагировать на ордер юридически", — говорится в сообщении.

18 апреля в российской Госдуме был принят закон, согласно которому в РФ людей будут сажать на 5 лет в тюрьму за помощь Международному уголовному суду. Также этим законом Дума предоставила диктатору "дополнительные возможности" для личной защиты от МКС.

Напомним, ранее в Австрии заявили, что арестуют диктатора РФ Владимира Путина, если он окажется на территории страны, учитывая ордер, изданный Международным уголовным судом.

Кроме того, мы ранее информировали, что в середине марта 2023-го стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина.

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