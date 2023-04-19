Визит Путина на оккупированные территории: Данилов говорит о двойнике

Данилов подчеркнул, что Путин очень опасается за свою жизнь, чтобы насколько сильно рисковать.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал визит российского диктатора Путина на оккупированные территории.

Об этом Данилов сказал в эфире общенационального телемарафона.

По словам секретаря СНБО, на оккупированную часть Херсонской области приезжал не Путин, а двойник.

Данилов напомнил, что перед встречей с настоящим Путиным все должны пройти как минимум обязательный 10-14-дневный карантин.

"Мы видим все эти встречи. Если это встреча с иностранными представителями, то придерживается расстояние 18 метров, чтобы ничего не произошло с этим "террористом №1 в мире", – сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что Путин очень боится за свою жизнь, чтобы насколько сильно рисковать и посещать территории, где потенциально ВСУ могут нанести удар.

"Никакий Путин там не был, это точно известная вещь. Никакого Путина там не было. Конечно, что там был двойник. Двойник там не один. Путин – человек-испуг. Он не мог приехать таким образом, это просто невозможно", – подытожил он.

Напомним, что 18 апреля диктатор Путин якобы лично посетил оккупированную россиянами часть Херсонщины и Луганщины.

Однако слова диктатора во время визита свидетельствуют, что поездка могла состояться еще в канун Пасхи. Эксперты оценили, какой из четырех двойников Путина побывал в Украине.

19 марта российский диктатор Путин посетил оккупированный Мариуполь. Однако российский правозащитник и журналист Марк Фейгин и экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявили, что оккупированные территории посещал не Путин, а его двойник.