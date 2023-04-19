Путин заявил, что посетил Херсонщину и назвал циничную цель

Фюрер Путин заявил, что лично посетил штабы окупантов в Херсонской области и так называемой "ЛНР".

Глава Кремля Путин заявил, что лично посетил оккупированную россиянами часть Херсонщины и так называемую "ЛНР".

Об этом пишут средства массовой пропаганды РФ.

По данным роспропаганды, фюрер заявил о том, что сам ездил в оккупированные регионы и посетил их "буквально день назад".

"Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте", — сказал он. Путин.

Напомним, что посетив оккупированные территории Украины, после того, как потери россиян превысили 180 тыс., кремлевский диктатор Владимир Путин пытался продемонстрировать россиянам, что "все идет по плану" и "ситуация контролируется".

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