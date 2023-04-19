США потратят $200 млрд для усиления флота ударными подлодками

Это необходимо для противостояния угроз Китаю и России.

Военно-морские силы США планируют расширить свой подводный флот, на что будет выделено $200 млрд. Это необходимо для повышения уровня оперативных операций, чтобы противостоять России и Китаю.

Об этом информирует издание Newsweek.

"Силы американских ударных подлодок существуют для того, чтобы преследовать вражеские подлодки и корабли, подслушивать противников и поддерживать операции спецподразделений", — говорится в материале.

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В ВМС США планируют одновременно развернуть большую часть своих ударных подлодок. В прошлом году, несмотря на начало войны в Украине и рост напряжения с Китаем, только 10% подводных лодок провели более 30 дней полностью под водой.

ВМФ США планирует увеличить свой флот подлодок с 50 до 66 штук, на что будут выделены дополнительные $200 млрд.

"Современные подлодки стали настолько сложными, что единственный способ, с помощью которого ВМФ может заметно повысить уровень своих операций против России и Китая — это построить гораздо большее количество подлодок", — отмечает Newsweek.

Представитель ВМС США Джеки Пау сказал, что американский подводный флот самый боеспособный и смертоносный в мире, они действуют по всей планете и готовы вести боевые действия в любой момент.

Напомним, ранее сообщалось, что китайские военные могут развернуть сверхзвуковой беспилотник-шпион, который значительно укрепит способность КНР проводить разведывательные операции.

Кроме того, мы ранее информировали, что в НАТО заявили, что пока не были найдены доказательства того, что Китай поставляет свое оружие России для войны против Украины.

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