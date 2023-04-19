Китай разрабатывает отряд сверхзвуковых дронов-шпионов – The Washington Post

Китайские военные могут развернуть сверхзвуковой беспилотник-шпион, значительно укрепляющий способность КНР проводить разведывательные операции.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Согласно документу Национального агентства геопространственной разведки, новые технологические достижения армии Китая помогут нацелиться на американские военные корабли вокруг Тайваня и военные базы в регионе.

В документе представлены спутниковые снимки от 9 августа, на которых видны два реактивных разведывательных беспилотника WZ-8 на авиабазе в Восточном Китае, примерно в 563 км от Шанхая. Беспилотники – это усовершенствованная система наблюдения, которая может помочь Китаю собирать картографические данные в режиме реального времени для разработки стратегии или нанесения ракетных ударов в будущем конфликте.

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Как пишет The Washington Post, Народно-освободительная армия "почти наверняка" разместила свое первое подразделение БПЛА на базе, которой руководит Восточное командование подразделения Вооруженных Сил Китая, ответственного за выполнение требований Пекина по суверенитету над Тайванем.

Также в оценку Национального агентства геопространственной разведки включены возможные траектории полета беспилотника, а также используемый для его запуска двухмоторного бомбардировщика H6-m Badger. После взлета со своей авиабазы военный самолет должен был лететь к восточному побережью Китая, а затем выпустить беспилотник-невидимку, который затем может войти в воздушное пространство Тайваня или Южной Кореи на высоте 100 тысяч футов и лететь в три раза быстрее звука. В документе не уточняется, как приводится в движение беспилотник, но говорится, что "характеристики двигателя в первую очередь связаны с ракетным топливом".

Старший научный сотрудник Института политических исследований Потомака Дин Ченг, сказал, что раскрытие информации показывает, что Китай развивает способность контролировать весь Индо-Тихоокеанский регион.

Он отметил, что Китай создает ряд высокотехнологичных систем военного назначения – от гиперзвукового оружия, которое может использовать разведывательные беспилотники в противокорабельных целях, до противоспутникового оружия, которое они могли бы использовать, чтобы попытаться "ослепить" США.

"Это нацелено не только на Соединенные Штаты или Южную Корею. Япония должна беспокоиться об этом. Индия должна беспокоиться об этом. Вся Юго-Восточная Азия должна беспокоиться об этом", – отметил Ченг.

Напомним, в НАТО заявили, что пока не были найдены доказательства того, что Китай поставляет свое оружие России для войны против Украины.

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