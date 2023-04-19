Китай розробляє загін надзвукових дронів-шпигунів – The Washington Post

Китайські військові можуть розгорнути надзвуковий безпілотник-шпигун, який значно зміцнить здатність КНР проводити розвідувальні операції.

Про це пише видання The Washington Post.

Згідно документу Національного агентства геопросторової розвідки, нові технологічні досягнення армії Китаю допоможуть націлитися на американські військові кораблі навколо Тайваню та військові бази в регіоні.

У документі представлені супутникові знімки від 9 серпня, на яких видно два реактивних розвідувальних безпілотника WZ-8 на авіабазі в Східному Китаї, приблизно в 563 км від Шанхаю. Безпілотники – це вдосконалена система спостереження, яка може допомогти Китаю збирати картографічні дані в режимі реального часу для розробки стратегії або завдання ракетних ударів у майбутньому конфлікті.

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Як пише The Washington Post, Народно-визвольна армія "майже напевно" розмістила свій перший підрозділ БПЛА на базі, якою керує Східне командування підрозділу Збройних Сил Китаю, відповідального за виконання вимог Пекіна щодо суверенітету над Тайванем.

Також в оцінку Національного агентства геопросторової розвідки включені можливі траєкторії польоту безпілотника, а також двомоторного бомбардувальника H6-m Badger, що використовувався для його запуску. Після зльоту зі своєї авіабази військовий літак повинен був летіти до східного узбережжя Китаю, а потім випустити безпілотник-невидимку, який потім може увійти в повітряний простір Тайваню або Південної Кореї на висоті 100 тисяч футів і летіти в три рази швидше звуку. У документі не уточнюється, як приводиться в рух безпілотник, але говориться, що "характеристики двигуна в першу чергу пов'язані з ракетним паливом".

Старший науковий співробітник Інституту політичних досліджень Потомака Дін Ченг,, сказав, що розкриття інформації показує, що Китай розвиває здатність контролювати весь Індо-Тихоокеанський регіон.

Він зазначив, що Китай створює ряд високотехнологічних систем військового призначення – від гіперзвукової зброї, яка може використовувати розвідувальні безпілотники в протикорабельних цілях, до протисупутникової зброї, яку вони могли б використовувати, щоб спробувати "засліпити" США.

"Це націлено не тільки на Сполучені Штати або Південну Корею. Японія повинна турбуватися про це. Індія повинна турбуватися про це. Вся Південно-Східна Азія повинна турбуватися про це", - зазначив Ченг.

Нагадаємо, у НАТО заявили, що наразі не було знайдено доказів того, що Китай постачає свою зброю Росії для війни проти України.

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