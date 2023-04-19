Південна Корея може надати Україні озброєння – у Сеулі назвали умову

Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії Південна Корея заговорила про можливе постачання зброї Україні. Президент Юн Сук Йоль заявив, що країна вийде за межі гуманітарної підтримки у випадку, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на цивільне населення.

Про це пише Reuters.

Президент Юн Сук Йоль заявив, що Південна Корея може розширити свою підтримку України і вийти за межі гуманітарної та економічної допомоги, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на цивільне населення.

"Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на цивільне населення, масове вбивство або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій підтримці", - зазначив лідер.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль зробив таку заяву напередодні офіційного візиту до США наступного тижня.

Ключовий союзник США і великий виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі намагалася уникати протистояння з Росією через її компанії, що працюють там, і вплив Москви на Північну Корею, незважаючи на зростаючий тиск з боку західних країн щодо поставок зброї.

"Я вважаю, що не буде жодних обмежень у підтримці захисту і відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення, як за міжнародним, так і за внутрішнім правом, – сказав Юн. – Однак, враховуючи наші відносини зі сторонами, що беруть участь у війні, і розвиток подій на полі бою, ми будемо вживати найбільш адекватних заходів".

Нагадаємо, минулого тижня прикордонний патруль Південної Кореї відкрив попереджувальний вогонь після того, як човен КНДР перетнув морський кордон країни.

Читайте також: