США продадуть Туреччині товари для модернізації F-16

США підтвердили продаж Туреччині оборонних товарів і послуг для модернізації її парку літаків F-16 і відповідного обладнання вартістю 259 млн дол.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони США.

"Державний департамент прийняв рішення про схвалення військового продажу уряду Туреччини оборонних товарів і послуг для модернізації поточного парку літаків F-16 і відповідного обладнання орієнтовною вартістю 259 млн дол.", – йдеться у пресрелізі.

Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгресу про можливий продаж.

"Цей запропонований продаж підтримає зовнішню політику та цілі національної безпеки Сполучених Штатів, допомагаючи покращити оперативну сумісність Туреччини з НАТО та гарантувати безпеку польотів наявних літаків F-16 Туреччини", – йдеться у повідомленні.

Запропонований продаж покращить здатність Туреччини протистояти поточним і майбутнім загрозам і допоможе захистити свою країну та дислокований там персонал США.

"Продаж цього обладнання та підтримка не змінить основний військовий баланс у регіоні, не матиме негативного впливу на готовність оборони США", – резюмують в документі.

Раніше Михайло Подоляк заявив про вкрай високу ймовірність, що вже до літа держава почує про рішення Заходу про передавання винищувачів F-16.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що партнери досі не передали Україні винищувачі F-16, оскільки ці системи дуже складні й потребують обслуговування та великих фінансових витрат.

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