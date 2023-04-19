Астрологічний прогноз на 19 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не можна розпочинати нові справи, та й старі треба доводити до даду обережно, ще краще – взагалі відмовитись від роботи – зрозуміло, якщо є така можливість. Від ухвалення рішень – як професійної, так і особистої якості – сьогодні краще відмовитись, вони свідомо виявляться помилковими.

Символ дня: восьминіг.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: змійовик, перламутр, чорні перли.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: необхідно відмовитися від планового хірургічного втручання та неперевірених – особливо нетрадиційних – методів лікування.

Харчування дня: харчування має бути помірним, але це чи не єдиний у місячному календарі день, коли випічку можна вживати без наслідків для здоров'я.

Стрижка дня: не найкращий день для будь-яких маніпуляцій із волоссям.

Дачні роботи дня: роботи в саду та на городі краще відкласти.

Магія та містика дня: від будь-яких магічних дій потрібно відмовитися, ворожити можна лише в тому разі, якщо іншими – немагічними – шляхами знайти відповідь на важливе питання не вдасться.

Сни дня: сни цієї ночі можуть виявитися застрашливими, але, на щастя, не матимуть нічого спільного з реальністю.

Табу дня: не можна будувати плани, навіть якщо вони стосуються завтрашнього дня.

Цитата дня: "У нашому світі небезпека завжди загрожує тому, хто її боїться"(Бернард Шоу).

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