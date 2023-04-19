Астрологический прогноз на 19 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя начинать новые дела, да и старые нужно доводить до ума осторожно, еще лучше – вообще отказаться от работы – разумеется, если есть такая возможность. От принятия решений – как профессионального, так и личного свойства – сегодня лучше отказаться, они заведомо окажутся ошибочными.

Символ дня: осьминог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.

Болезни дня: необходимо отказаться от планового хирургического вмешательства и непроверенных – особенно нетрадиционных – методов лечения.

Питание дня: питание должно быть умеренным, но это едва ли не единственный в лунном календаре день, когда выпечку можно употреблять в пищу без последствий для здоровья.

Стрижка дня: не лучший день для любых манипуляций с волосами.

Дачные работы дня: работы в саду и на огороде лучше отложить.

Магия и мистика дня: от любых магических действий нужно отказаться, гадать можно только в том случае, если другими – не магическими – путями найти ответ на важный вопрос не удастся.

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться пугающими, но, к счастью, не будут иметь ничего общего с реальностью.

Табу дня: нельзя строить планы, даже если они касаются завтрашнего дня.

Цитата дня: "В нашем мире опасность всегда угрожает тому, кто ее боится" (Бернард Шоу).

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