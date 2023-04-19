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Астрологический прогноз на 19 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
141
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 19 апреля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя начинать новые дела, да и старые нужно доводить до ума осторожно, еще лучше – вообще отказаться от работы – разумеется, если есть такая возможность. От принятия решений – как профессионального, так и личного свойства – сегодня лучше отказаться, они заведомо окажутся ошибочными. 

Символ дня: осьминог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр, черный жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус. 

Болезни дня: необходимо отказаться от планового хирургического вмешательства и непроверенных – особенно нетрадиционных – методов лечения. 

Питание дня: питание должно быть умеренным, но это едва ли не единственный в лунном календаре день, когда выпечку можно употреблять в пищу без последствий для здоровья. 

Стрижка дня: не лучший день для любых манипуляций с волосами. 

Дачные работы дня: работы в саду и на огороде лучше отложить. 

Магия и мистика дня: от любых магических действий нужно отказаться, гадать можно только в том случае, если другими – не магическими – путями найти ответ на важный вопрос не удастся. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться пугающими, но, к счастью, не будут иметь ничего общего с реальностью. 

Табу дня: нельзя строить планы, даже если они касаются завтрашнего дня. 

Цитата дня: "В нашем мире опасность всегда угрожает тому, кто ее боится" (Бернард Шоу). 

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Дата публикации
Просмотры
141
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