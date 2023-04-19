США продадут Турции товары для модернизации F-16

США подтвердили продажу Турции оборонных товаров и услуг для модернизации ее парка самолетов F-16 и соответствующего оборудования стоимостью 259 млн долларов.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны США.

"Государственный департамент принял решение об одобрении военной продажи правительству Турции оборонных товаров и услуг для модернизации текущего парка самолетов F-16 и соответствующего оборудования ориентировочной стоимостью 259 млн долл.", – говорится в пресс-релизе.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны выдало необходимую сертификацию, сообщив Конгрессу о возможной продаже.

"Эта предложенная продажа поддержит внешнюю политику и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая улучшить оперативную совместимость Турции с НАТО и обеспечить безопасность полетов существующих самолетов F-16 Турции", – говорится в сообщении.

Предлагаемая продажа улучшит способность Турции противостоять текущим и будущим угрозам и поможет защитить свою страну и дислоцированный там персонал США.

"Продажа этого оборудования и поддержка не изменит основной военный баланс в регионе, не окажет негативного влияния на готовность обороны США", — резюмируют в документе.

Ранее Михаил Подоляк заявил о крайне высокой вероятности, что уже к лету государство услышит решение Запада о передаче истребителей F-16.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что партнеры до сих пор не передали Украине истребители F-16, поскольку эти системы очень сложны и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.

Читайте также:

Украинцы так рассекали на F-16, что поразили даже американских асов