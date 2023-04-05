Резников объяснил, почему партнеры тянут с передачей Украине F-16

Украинские партнеры до сих пор не передали Украине истребители F-16, поскольку эти системы очень сложны и нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников, сообщает "Радио Свобода".

"Это (F-16 — ред.) самая сложная, самая дорогая система, требующая обслуживания, запчастей, а главное, вооружения... Это прагматичное решение и партнеры считают деньги, все считают деньги своих налогоплательщиков. Соответственно, принять решение дать нам самолеты — это означает, что все страны должны быть готовы предоставить самолеты, запчасти и обслуживание", — объяснил Резников.

По его словам, речь пойдет не о сотнях миллионов помощи, а о миллиардах. Сегодня партнеры уже делают многое для победы Украины.

"Поэтому нужно отдать должное и благодарность нашим партнерам, потому что если они принимают решения, то они очень ответственны и они выполняют свои обещания. Например, три семерки (M777 – ред.), это пушки, которые дали американцы в мае прошлого года, они продолжают снабжать их запчастями и так далее. Поэтому это вопрос принятия прагматичного решения, почему я верю оптимистично, что оно будет", — добавил Резников.

Напомним, Украина готовится к контрнаступлению. Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему не раскрывают деталей по срокам и направлениям.

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