Контрнаступление точно будет: Резников объяснил, почему его детали держат в секрете

Украина готовится к контрнаступлению. В Минобороны объяснили, почему не раскрывают деталей по срокам и направлениям.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что с украинцами пытаются "максимально откровенно коммуникировать" по поводу контрнаступления. Однако оборонное ведомство не может раскрывать все планы, ведь враг внимательно за этим следит.

Об этом он сказал в интервью New Voice.

Резников отметил, что нельзя раскрыть планы, связанные с определенной стратегической задачей. Это держат в тайне, чтобы российские оккупанты не знали, что именно будут делать ВСУ. Министр обороны подчеркнул, что враг за всем пристально следит и пытается понять, что его ожидает.

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"Поэтому мы говорим: да, контрнаступление будет, его задача ослабить оборону врага, в определенных местах ее прорвать, используя современную технику. Но точные даты мы не скажем, ведь есть много факторов", — подчеркнул Резников.

Он пояснил, что на контрнаступление влияет очень много факторов, в частности, погодные условия и даже состояние почвы. Поэтому в Генштабе выберут оптимальное время, как это произошло, например, на Харьковском направлении.

Напомним, в США считают, что ВСУ начнут весеннее контрнаступление уже в ближайшие недели.

В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко добавил, что многочисленные заявления руководства Украины и западных союзников о подготовке контрнаступления ВСУ являются частью информационной войны, чтобы психологически давить на российских оккупантов. В результате, когда контрнаступательные действия действительно начнутся, деморализованная армия РФ может быстро "посыпаться".

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