Ветеран "Айдара" говорит, что из четырех факторов у Украины есть только один.

Экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий оценил подготовку к контрнаступлению украинских сил и назвал четыре фактора для успешного контрнаступления.

Об этом он рассказал в интервью Radio NV.

Дикий говорит, что из четырех факторов у Украины есть только один.

«С факторами достаточно очевидно. Нам нужны четыре вещи для успешного контрнаступления – люди; железо для этих людей, в том числе тяжелая бронетехника, вообще транспорт; БК, прежде всего, артиллерийские снаряды, ракеты для реактивных систем залпового огня; и твердая почва под гусеницами», — перечислил Дикий в эфире Radio NV.

По словам экскомандира, качество подготовки, которое наши военные проходят на полигонах, очень отличается между собой.

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"Качество этой подготовки очень разное: от совсем никакого до реально очень качественного. Это то, что в значительной степени зависит именно от низового и среднего командного звена: кто, как, где поставил это обучение», — добавил он.

Все из-за разных "учебных программ", отмечает Дикий.

"Есть учебные программы, где реально гоняют сейчас как сидоровых коз по полигонам, что очень увеличивает потом шансы на выживание», но также есть «подразделения, где просто сидят, бухают и ждут отправки на фронт. Это два полюса. Где-то между ними такая себе средняя, совкового типа, но все же проводимая подготовка. Пожалуй, это касается большинства мобилизованных", — отмечает он.

Несмотря на это, Дикий отмечает, что в течение месяца или двух будет решена проблема с нехваткой боекомплекта.

Есть свежие инициативы западных союзников. Если вы обратили внимание, последние пакеты помощи были в значительной степени именно боеприпасными. Вот здесь есть шанс, что через месяц, максимум — два и по БК второй фактор прибавится. Контрнаступление придется начинать с меньшим количеством бронетехники, чем для него необходимо, что приведет к большему количеству потерь личного состава", – говорит экскомандир.

И последний минус по его мнению – твердая земля под гусеницами.

"Я думаю, что именно на этот четвертый ресурс ориентировался Резников, когда озвучивал конкретные термины. Вот где-то во второй половине апреля, в мае земля просыхает обычно", — сказал он.

Военный эксперт заявил, что если западные союзники продолжат поставлять Украине оружие, ситуация на фронте будет кардинально меняться не в пользу России.

Между тем, российская армия не смогла выполнить задачу диктатора Владимира Путина во время так называемого " великого наступления".

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