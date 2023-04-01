Курс доллара в апреле: эксперт спрогнозировал, ожидать ли прыжков валюты

Курс вряд ли упадет ниже 37 гривен за доллар.

В апреле в Украине курс доллара будет находиться в пределах 37,00-39,00 гривен за доллар, если не произойдет никаких исключительных событий.

Об этом говорится в прогнозе кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, пишет "Факты ICTV".

По его словам, курс доллара к гривне ниже 37 грн вряд ли упадет. В то же время потенциал для роста гораздо больше.

Что касается безналичного доллара, то по отношению к гривне он остается стабильным, говорит эксперт. Хотя НБУ постоянно продает валюту для удовлетворения спроса.

"На прошлой неделе объем продаж валюты Нацбанком вырос до 500 млн долларов, что свидетельствует о росте спроса на валюту. Однако иностранные кредиты и гранти поступают стабильно в планируемых объемах. Это обеспечивает стабильность валютного курса и даже позволяет наращивать валютные резервы", — заявил Хмелевский.

Вместе с тем, эксперт не исключает того, что стабильность может разрушиться в любой момент. По его словам, к падению гривни может привести обострение боевых действий, увеличение обстрелов или угроза ядерного удара.

Напомним, банкир Герман Марченко выразил мнение о том, что в апреле курс доллара и курс евро будут находиться в привычных коридорах – это 37,80-38,80 грн за доллар, а также 40,00-41,00 грн за евро. Возможны колебания в пределах 30-50 копеек.

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