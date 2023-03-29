В Украине предлагают повысить "минималку": когда и насколько

Интересно, что в среднем за 2023 год ожидается фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц 8962 грн, а "минималка" останется на уровне 2022 года.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении минимальной заработной платы, которым предлагается поэтапно поднять "минималку" уже с апреля 2023 года.

Соответствующий законопроект №8431 опубликован на сайте парламента.

Речь идет о "О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год о повышении размера минимальной заработной платы".

Авторы проекта объясняют, что в последние годы размер минимальной заработной платы ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Так, в декабре 2022 фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составил 7539 грн, а минимальная заработная плата на декабрь 2022 была 6700 грн.

Интересно, что в среднем за 2023 год ожидается фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц 8962 грн, а минимальная заработная плата утвержденная законом Украины на 2023 год остается же такой — 6700 грн.

Законопроектом предусмотрено поэтапное повышение размера минимальной заработной платы в три этапа:

от 1 апреля с 6700 грн. до 7370 грн.;

с 1 июля с 6700 грн. до 8107 грн.;

с 1 октября с 6700 грн. до 8918 грн.

В почасовом размере:

от 1 апреля – 44,51 гривна,

от 1 июля – 48,96 гривен,

с 1 октября – 53,85 гривен.

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