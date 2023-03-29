В Україні пропонують підвищити "мінімалку": коли і наскільки

Цікаво, що у середньому за 2023 року очікується фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 8962 грн, а "мінімалка" залишиться на рівні 2022 року.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення мінімальної заробітньої плати, яким пропонується поетапно підняти "мінімалку" вже від квітня 2023 року.
Відповідний законопроєкт №8431 опублікований на сайті парламенту.
Йдеться про "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати".
Автори проєкту пояснюють, що в останні роки розмір мінімальної заробітної плати є нижчим розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Так, у грудні 2022 року фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб склав 7539 грн, а мінімальна заробітна плата на грудень 2022 року була 6700 грн.
Цікаво, що у середньому за 2023 року очікується фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 8962 грн, а мінімальна заробітна плата затверджена законом України на 2023 рік залишається ж такою - 6700 грн.
Законопроєктом передбачено поетапне підвищення розміру мінімальної заробітної плати у три етапи:
- від 1 квітня з 6700 грн. до 7370 грн.;
- від 1 липня з 6700 грн. до 8107 грн.;
- від 1 жовтня з 6700 грн. до 8918 гривень.
У погодинному розмірі:
- від 1 квітня – 44,51 гривня,
- від 1 липня – 48,96 гривень,
- від 1 жовтня – 53,85 гривень.
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