В Україні пропонують підвищити "мінімалку": коли і наскільки

Цікаво, що у середньому за 2023 року очікується фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 8962 грн, а "мінімалка" залишиться на рівні 2022 року.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення мінімальної заробітньої плати, яким пропонується поетапно підняти "мінімалку" вже від квітня 2023 року.

Відповідний законопроєкт №8431 опублікований на сайті парламенту.

Йдеться про "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати".

Автори проєкту пояснюють, що в останні роки розмір мінімальної заробітної плати є нижчим розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Так, у грудні 2022 року фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб склав 7539 грн, а мінімальна заробітна плата на грудень 2022 року була 6700 грн.

Цікаво, що у середньому за 2023 року очікується фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 8962 грн, а мінімальна заробітна плата затверджена законом України на 2023 рік залишається ж такою - 6700 грн.

Законопроєктом передбачено поетапне підвищення розміру мінімальної заробітної плати у три етапи:

від 1 квітня з 6700 грн. до 7370 грн.;

від 1 липня з 6700 грн. до 8107 грн.;

від 1 жовтня з 6700 грн. до 8918 гривень.

У погодинному розмірі:

від 1 квітня – 44,51 гривня,

від 1 липня – 48,96 гривень,

від 1 жовтня – 53,85 гривень.

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