У яких категорій громадян після березневої індексації взагалі не підвищились пенсії

Розповідаємо, хто і чому після березневої індексації залишився без підвищення виплат в матеріалі ТСН.ua
Основна частина пенсіонерів отримала проіндексовані пенсії, дехто очікував більше, а є й такі, хто залишився без підвищення виплат.
Кому та чому не підвищили виплати після березневої індексації
- Особам з інвалідністю, які отримують виплати в розмірі прожиткового мінімуму – 2093 гривні. Причина в тому, що в цьому випадку мова йде не про пенсії, призначені Пенсійним фондом, а про державну соціальну допомогу, що виплачується органами соціального захисту населення. Оскільки такий вид допомоги не вважається пенсією, тому він не може бути проіндексованим як пенсія. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №168 від 24 лютого 2023 року мова йде про індексацію пенсійних виплат, а не соціальної допомоги. Підвищення соціальної допомоги залежить від збільшення прожиткового мінімуму, який в цьому році не планують збільшувати. Нагадуємо така допомога призначається особам, у яких не вистачає стажу і через це вони не мають права оформити пенсію за інвалідністю в Пенсійному фонду.
- Не отримали підвищення громадяни, що працюють та отримують пенсію в Пенсійному фонду. Нагадаємо, що мінімальна пенсійна виплата від 1 березня зросла тільки у людей, які отримують пенсію за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і при цьому не працюють.
- Деяким ветерани війни. Їхні виплати також прив'язані до прожиткового мінімуму. Нагадаємо, що загальний розмір виплати учаснику бойових дій не може бути меншим, ніж 210% прожиткового мінімуму, а інваліду війни, залежно від групи інвалідності — менш як 360-650% прожиткового мінімуму. Оскільки прожитковий мінімум не змінюється, то розміри таких виплат залишилися без змін. Якщо, наприклад, учасник бойових дій отримує основну пенсію за віком у розмірі 3 000 гривень. Загальний розмір пенсії такої особи повинен становити 4395,30 гривні, який вираховується як прожитковий мінімум помножений на 210%. Яки такому учаснику війни проіндексуємо основний розмір його пенсії на 20%, то він би отримав надбавку у 600 грн, тобто загалом 3600 гривень. Але відповідно закону загальний розмір пенсії ветеран повинен бути не менше 4395,30 гривні. Тому пенсія і не збільшилась від березня.
- Не виросли пенсії, призначені у 2020-2022 роках, через те, що вони враховувались з урахуванням показників середньої заробітної плати, який перевищив такий показник під час індексації цього року.
- Не підвищили максимальні пенсії, які у 2023 році становили 20 930 гривень.
- Також залишилися без змін пенсії науковців і держслужбовців, яким обіцяють підвищити виплати у липні.
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