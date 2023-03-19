"В України буде лише одна спроба для контрнаступу цього року" - президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел заявив, що в України цього року буде лише одна спроба для контрнаступу. Оскільки для нових великих операцій у Заходу може не вистачити ресурсів.

Про це він сказав в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Павел очікує, що контрнаступ відбудеться упродовж кількох місяців.

"Вікно можливостей відкрито в цьому році. Після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги буде вкрай складно". - йдеться у повідомленні.

За його словами, багато країн в цей період будуть переживати втому від війни, що позначиться і на рівні військової підтримки України.

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"Багато країн, багато політиків очікують цього року певного прогресу. Я вважаю, що в України буде тільки одна спроба почати великий контрнаступ. Тому, якщо вони вирішать почати великий контрнаступ і він зазнає невдачі, отримати кошти на наступне буде вкрай складно", - висловився Павло.

Нагадаємо, в четвер, 9 березня, новообраний президент Чехії Петр Павел склав передбачену конституцією присягу у Владиславській залі Празького Граду. Після Вацлава Гавела, Вацлава Клауса та Мілоша Земана він став четвертим президентом в історії незалежної Чехії.

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