У Росії відреагували на заяви Німеччини про арешт Путіна

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман позитивно висловився про арешт Путіна на території ФРН.

Німеччина заявила про те, що готова заарештувати Путіна, якщо той з'явиться на її території. У Росії вже відреагували на таке рішення.

Про це пише ТАСС.

Зазначається, що голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив дати правову оцінку заявам міністра юстиції ФРН про арешт громадян Росії на території Німеччини.

Водночас експерти говорять про те, що з Росії не знімуть міжнародні санкції доти, доки країна не видасть Путіна Гаазі.

Напередодні міністр юстиції Німеччини Марко Бушман позитивно висловився про арешт Путіна на території ФРН: "Я розраховую, що МКС негайно звернеться до Інтерполу.

Раніше стало відомо, що Німеччина буде зобов'язана арештувати президента-диктатора РФ Володимира Путіна, якщо він прийде до країни.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк навав символічною та важливою для України обіцянку Берліна арештувати російського диктатора Володимира Путіна, коли той перетне кордон країни.

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