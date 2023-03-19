В России отреагировали на заявления Германии об аресте Путина

Министр юстиции Германии Марко Бушман положительно высказался об аресте Путина на территории ФРГ.

Германия заявила о том, что готова арестовать Путина, если он появится на ее территории. В России уже отреагировали на такое решение.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России на территории Германии.

В то же время эксперты говорят о том, что с России не снимут международные санкции, пока страна не выдаст Путина Гааге.

Накануне министр юстиции Германии Марко Бушман положительно высказался об аресте Путина на территории ФРГ: "Я рассчитываю, что МКС немедленно обратится в Интерпол.

Ранее стало известно, что Германия будет обязана арестовать президента-диктатора РФ Владимира Путина , если он придет в страну.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал символическим и важным для Украины обещание Берлина арестовать российского диктатора Владимира Путина, когда тот пересечет границу страны.

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