Почему истребители так важны для ПВО: объяснение Воздушных сил

По словам Игната, украинские истребители устарели, поэтому, чтобы отработать по противнику, нашим летчикам нужно сближаться на минимальное расстояние.

Украинская авиация, хоть это и самолеты советского производства, играют немаловажную роль в противовоздушной обороне. Особенно это было ощутимо в начале вторжения России.

Об этом рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует "24 канал".

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По его словам, в начале полномасштабного вторжения Россия атаковала Украину многочисленными ударными группами самолетов. Наши истребители в свою очередь перехватывали вражескую авиацию.

"Россияне, когда видели, что на них летят наши ребята, фактически не вступали в бой, а пускали ракеты с большого расстояния и отходили. Сближаться им и не надо, потому что технологически преобладают", – сказал представитель Воздушных сил.

Игнат объяснил, что одной из основных задач нашей авиации было не дать врагу лететь дальше и оттеснить под действие украинского ЗРК.

Также он объяснил, с какой сложностью столкнулись наши летчики.

"Для того чтобы отработать по противнику, нашим летчикам нужно сближаться на минимальное расстояние, пускать ракету и подсвечивать цель радаром, пока она не попадет. Врагу же достаточно увидеть наш самолет более чем за 100 километров и пустить ракету с активной головкой самонаведения. Таких ракет у нас, к сожалению, нет", – подытожил Игнат.

Ранее Юрий Игнат ответил, есть ли у Украины условия для базирования F-16. Также Игнат рассказывал, что в начале войны силы ПВО сбивали лишь 20-30% ракет, а сейчас результаты гораздо лучше.

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