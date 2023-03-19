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Чому винищувачі так важливі для ППО: пояснення Повітряних сил

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Чому винищувачі так важливі для ППО: пояснення Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ

За словами Ігната, українські винищувачі застарілі, тому щоб відпрацювати по противнику, нашим льотчикам потрібно зближатися на мінімальну відстань.

Українська авіація, хоч це і літаки радянського виробництва, відіграють важливу роль у протиповітряній обороні. Особливо це було відчутно на початку вторгнення Росії.

Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує "24 канал".

За його словами, на початку повномасштабгного вторгнення Росія атакувала Україну чисельними ударними групами літаків. Наші винищувачі своєю чергою перехоплювали ворожу авіацію.

"Росіяни, коли бачили, що на них летять наші хлопці, фактично не вступали в бій, а пускали ракети з великої відстані й відходили. Зближатися їм і не треба, бо технологічно переважають", – сказав речник Повітряних сил.

Ігнат пояснив, що одне із основних завдань нашої авіації було не дати ворогу летіти далі й відтіснити під дію українського ЗРК.

Також він пояснив, з якими складнощами зіткнулися наші льотчики.

"Для того, щоб відпрацювати по противнику, нашим льотчикам потрібно зближатися на мінімальну відстань, пускати ракету і підсвічувати ціль радаром, допоки вона не влучить. Ворогу ж достатньо побачити наш літак більше ніж за 100 кілометрів і пустити ракету з активною головкою самонаведення. Таких ракет у нас, на жаль, немає", – підсумував Ігнат.

Раніше Юрій Ігнат відповів, чи має Україна умови для базування F-16. Також Ігнат розповідав, що на початку війни сили ППО збивали лише 20-30% ракет, а зараз результати набагато кращі.

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Дата публікації
Перегляди
344
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