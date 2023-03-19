Ігнат пояснив, для яких цілей Україні потрібні винищувачі F-16

Україна очікує від західних партнерів багатоцільові винищувачі F-16. Зокрема тому, що це найпоширеніший у світі літак свого класу і відповідає потребам України. Утім, винищувачі нам потрібні не для атак по території Росії.

Про це сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 Каналу.

За словами речника, такі літаки нам потрібні в першу чергу для захисту від терористичних ракетних атак Росії по наших містах і критичній інфраструктурі.

"Протистояти цим загрозам можуть далекобійні зенітні ракетні системи, які лише мають прийти в Україну, і то в невеликій кількості. А також і сучасні багатоцільові винищувачі, застосовуючи ракети класу "повітря-повітря", на кшталт AIM-120 AMRAAM" – сказав Ігнатт.

Він зазначив, що одна із модифікацій ракет AIM-120 AMRAAM може діставати повітряні цілі на відстані до 180 кілометрів.

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"Таке озброєння швидко б допомогло дистанціювати російську авіацію далеко від наших кордонів і ми б могли уберегти наші міста та села від російських бомбардувань", – додав Ігнат.

Речник пояснив, що літаки типу "МіГ" і "Су", які має Україна, не можуть ефективно збивати крилаті ракети й "Шахіди". Водночас винищувачі F-16 з потужним радаром та сучасними ракетами, як каже Ігнат, дозволять збивати ці цілі ефективно.

Додамо, американські льотчики під час спільних навчань з українськими пілотами не мали жодних нарікань на умови базування F-16.

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