Під час загальної мобілізації повістки вручають переселенцям

Постанова Кабінету міністрів №1487 передбачає, що взяття на військовий облік та вручення повісток стосується всіх громадян України призовного віку, в тому числі й внутрішньо переміщеним особам.

Порядок взяття на військовий облік внутрішньо переміщених осіб

Після зміни місця проживання внтуршньо переміщені особи протягом 7-ми днів повинні з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за новим міцем проживання й стати на військовий облік.

У випадку, якщо громадяни перемістилися з тимчасово окупованих територій України, то персонально-первинний та персональний військовий облік здійснюється після взяття їх на облік ВПО та на військовий облік у місцевих ТЦКСП.

Які документи потрібні

Для взяття на військовий облік потрібні такі документи:

Заява, паспорт, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Особи, звільнені у запас, повинні надати ще обліково-послужну картку та припис військової частини.

Особи,звільнені за станом здоров'я або сімейними обставинами дповинні додати відоцтво про хворобу та інші документи, що підтверджують законність дострокового звільнення, рішення військово-лікарських комісій щодо придатності за станом здоров'я для проходження військової служби у мирний або воєнний час.

Втрата будь-якого документу не звільняє громадянина від візиту до військкомату. Неприбуття до ТЦК у такому випадку визначається як порушення закону. Тому, потрібно звернутися до центру комплектування та надати дані про реєстрацію як ВПО.

При порушенні правил військового обліку переселенців закон передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність

Вручення повісток вінутрішньо перміщенним особам

ВПО також можуть отримати повістку в будь-якому громадському місці, на роботі, та на вулиці, на блокпостах. Вони мають право перевірити посвідчення посадової особи та переконатися, що всі дії вповноваженого відповідають законодавству України.

Особи, які вручають повістки, повинні мати відповідне розпорядження керівника ТЦК із зазначеними прізвищами осіб, яким вручаються повістки. Після ознайомлення з повісткою військовозобов’язаний має поставити підпис, який і підтверджує, що він отримав документ.



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