WSJ вимагає в РФ звільнити свого журналіста

Його звинувачують нібито у "шпигунстві".
Американська щоденна газета The Wall Street Journal вимагає в Росії звільнити журналіста видання Евана Гершковича. Його затримали співробітники ФСБ.
Про це повідомляється на сайті WSJ.
"The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого надійного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном та його родиною", - сказано у заяві.
У WSJ наголошують, що у заяві ФСБ йдеться, мовляв, Гершкович, "діючи за завданням американської сторони, збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств ВПК РФ". Силовики нібито "припинили незаконну діяльність" Гершковича, також проти нього відкрито справу про шпигунство в Єкатеринбурзі.
Нагадаємо, російські пропагандистські видання повідомили, у Єкатеринбурзі співробітники Федеральної служби безпеки затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Представника медіа звинувачують у "шпигунстві". У місті написав матеріал про ставлення росіян до ПВК "Вагнера".
Речниця МЗС Марія Захарова в Telegram сказала, мовляв, те, що "в Єкатеринбурзі робив співробітник американського видання, не має жодного відношення до журналістики".
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