WSJ требует в РФ освободить своего журналиста

Его обвиняют якобы в "шпионаже".

Американская ежедневная газета The Wall Street Journal требует в России освободить журналиста издания Эвана Гершковича. Его задержали сотрудники ФСБ.

Об этом сообщается на сайте WSJ.

"The Wall Street Journal решительно отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей", — говорится в заявлении.

В WSJ отмечают, что в заявлении ФСБ говорится, мол, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из предприятий ВПК РФ". Силовики якобы "прекратили незаконную деятельность" Гершковича, также против него возбуждено дело о шпионаже в Екатеринбурге.

Напомним, российские пропагандистские издания сообщили, что в Екатеринбурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представителя медиа обвиняют в "шпионаже". В городе написал материал об отношении россиян к ППК "Вагнеру".

Представитель МИД Мария Захарова в Telegram сказала, мол, то, что "в Екатеринбурге делал сотрудник американского издания, не имеет никакого отношения к журналистике".

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