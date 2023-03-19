Во время всеобщей мобилизации повестки вручают переселенцам

Постановление Кабинета Министров №1487 предусматривает, что взятие на военный учет и вручение повесток касается всех граждан Украины призывного возраста, в том числе и внутренне перемещенных лиц.

Порядок взятия на военный учет внутриперемещенных лиц

После смены места жительства внутренне перемещенные лица в течение 7 дней должны явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки за новой местой проживания и стать на военный учет.

В случае, если граждане переместились с временно оккупированных территорий Украины, персонально-первичный и персональный военный учет осуществляется после взятия их на учет ВПЛ и на военный учет в местных ТЦКСП.

Какие документы нужны

Для взятия на военный учет требуются следующие документы:

Заявление, паспорт, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Лица, уволенные в запас, должны предоставить еще учетно-послужную карточку и предписание воинской части.

Лица, освобожденные по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, должны добавить свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения, решение военно-врачебных комиссий о пригодности по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное или военное время.

Утрата любого документа не освобождает гражданина от визита в военкомат. Неприбытие в ТЦК в таком случае определяется как нарушение закона. Поэтому необходимо обратиться в центр комплектования и предоставить данные о регистрации как ВПЛ.

При нарушении правил военного учета переселенцев закон предусматривает уголовную и административную ответственность

Вручение повесток внутренне перемещенным лицам

ВПЛ также могут получить повестку в любом общественном месте, на работе, и на улице, на блокпостах. Они имеют право проверить удостоверение должностного лица и убедиться в том, что все действия уполномоченного соответствуют законодательству Украины.

Лица, вручающие повестки, должны иметь соответствующее распоряжение руководителя ТЦК с указанными фамилиями лиц, которым вручаются повестки.

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