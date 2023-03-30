В ГУР объяснили, как у России хватит ресурсов вести войну

Российская армия показала, что она уже не способна проводить стратегические наступательные операции.

У России хватит ресурсов, чтобы продолжать войну против Украины в этом и, возможно, в следующем году, но анонсированное ею "большое наступление" оказалось "пшиком".

Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Он отметил, что российская армия оказалась неспособна проводить стратегические наступательные операции.

"Анонсированное пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое "большое наступление" обернулось для России "пшиком" — они не получили ни одного значимого результата", — заявил Черняк.

Представитель ГУР заявил, что враг пытается всеми силами выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В свою очередь задача украинских сил осуществлять эффективные контрмеры и наносить максимальные потери врагу.

"Если говорить об инерционном сценарии, то есть таком, когда будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024-м году", — считает Черняк.

Он добавил, что если страны Запада усугубит санкционное давление, то критические трудности для российских агрессоров начнутся раньше.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовит контрнаступление этой весной, но нельзя воспринимать его как решающий момент в войне против России.

Кроме того, мы ранее информировали, что координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник заявил, что один из сценариев украинского контрнаступления, который скоро начнется, — напугать врага так, чтобы весь их фронт посыпался, как это было во время освобождения Харьковщины и Херсона.

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