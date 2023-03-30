Этого Путин боится больше всего: Bild — о том, когда в Украине может наступить "день X"

Научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности считает, что Украина нанесет первый удар в начале или середине мая.

Влиятельное немецкое издание Bild вышло со статьей под названием "Сейчас Путин боится дня Х", имея в виду день украинского контрнаступления. В материале рассказывается о западном вооружении, которое уже находится и продолжает прибывать в Украину.

По информации Bild, на выходных в Украину прибыли десятки немецких боевых танков и БМП, в том числе до 21 сверхсовременного Leopard 2A6 и до 40 машин Marder. Также за последние несколько дней Великобритания также поставила в Украину 14 обещанных основных боевых танков Challenger 2. Кроме того, уже прибыли первые из 90 обещанных американских боевых машин Stryker и многое другое тяжелое вооружение.

︎Дальше будут свыше 100 бронетранспортеров Bradley и 50 шведских боевых машин CV90. Кроме того, 40 французских танков-разведчиков AMX-10RC.

Обозреватели издания заявляют , что "начинается обратный отсчет ко дню Х" – контрнаступления Сил обороны.

"День, когда могущественная украинская армия, оснащенная современными западными системами вооружения, начнет отвоевывать свою страну у российских окупантов", — говорится в статье.

Военный эксперт Нико Ланге, научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности, считает, что Украина нанесет первый удар в начале или середине мая. К тому времени для украинцев еще два важных этапа обучения систем вооружения, которые они получили.

Украинское контрнаступление: вероятные сроки и направления

Украинская армия готовится к масштабному контрнаступлению. В Украину прибывает значительное количество западной техники, в том числе танков Leopard и Challenger. Украинское командование намекает, что большая наступательная операция ВСУ может начаться в апреле-мае.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта, оценивая ситуацию на фронте, рассказал, что "уже в ближайшие месяцы можем быть активнее на передовой".

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua считает, что тяжелые танки, переданные Украине партнерами, лучше применять для штурмовых действий в Запорожской области, чем на Донбассе.

Успешное контрнаступление уже этой весной: Пентагон оценил преимущества украинцев

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