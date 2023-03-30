Цього Путін боїться найбільше: Bild - про те, коли в Україні може настати "день X"

Науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки вважає, що Україна завдасть першого удару на початку або в середині травня.

Впливове німецьке видання Bild вийшло зі статтею під назвою "Зараз Путін боїться дня Х", маючи на увазі день українського контрнаступу. У матеріалі розповідається про західне озброєння, яке уже перебуває і продовжує прибувати до України.

За інформацією Bild, на вихідних до України прибули десятки німецьких бойових танків і БМП, зокрема до 21 надсучасного Leopard 2A6 і до 40 машин Marder. Також за останні кілька днів Велика Британія також поставила в Україну 14 обіцяних основних бойових танків Challenger 2. ︎Крім того, вже прибули перші з 90 обіцяних американських бойових машин Stryker та багато іншого важкого озброєння.

︎Далі будуть понад 100 бронетранспортерів Bradley та 50 шведських бойових машин CV90. Крім того, 40 французьких танків-розвідників AMX-10RC.

Оглядачі видання заявляють , що "починається зворотний відлік до дня Х" - контрнаступу Сил оборони.

"День, коли могутня українська армія, оснащена сучасними західними системами озброєння, почне відвойовувати свою країну у російських окупантів", - сказано у статті.

Військовий експерт Ніко Ланге, науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки, вважає, що Україна завдасть першого удару на початку або в середині травня. До того часу для українців ще є два важливі етапи навчання систем озброєння, які вони отримали.

Український контрнаступ: ймовірні терміни та напрямки

Українська армія готується до масштабного контрнаступу. До України прибуває значна кількість західної техніки, зокрема танків Leopard і Challenger. Українське командування натякає, що велика наступальна операція ЗСУ може розпочатися протягом квітня-травня.

Президент України Володимир Зеленський 29 березня, оцінюючи ситуацію на фронті, розповів, що "уже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій".

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua вважає, що важкі танки, які передають Україні партнери, оптимальніше застосовувати для штурмових дій у Запорізькій області, ніж на Донбасі.

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