Три причины, позволяющие не приходить в военкомат по повестке

Список причин, по которым военнообязанный после вручения повестки может не прийти в ТЦК, уменьшился. Теперь только три причины освобождают граждан от ответственности в случае неявки в военкомат.

Об этом сообщает Правительственный портал.

До 19 февраля 2023 года продлено военное положение и мобилизация, соответственно, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет продолжают получать повестки.

Случаи, когда за неявку не предусмотрена ответственность, определена постановлением Кабинета министров "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на собрание". В сентябре 2022 года этот перечень значительно сократили.

По каким уважительным причинам военнообязанный может не прийти в ТЦК:

Болезнь, которая не позволяет самостоятельно двигаться. Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/супруга (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, способных взять на себя уход). Открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, нужно предоставить соответствующие справки, официальные документы.

Наличие "белого билета" не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации, так как могут ли мобилизовать гражданина с белым билетом, зависит от категории, указанной в билете. Лишь категория «полная непригодность», указанная в документе, дает право не служить в армии независимо от ситуации в Украине.

Ответственность за неявку в ТЦК без уважительных причин

Ответственность и наказание за неявку в военкомат определяется видом повестки и количеством случаев, когда лицо не пришло в ТЦК. Максимальный штраф за неявку в центр для уточнения личной информации составляет 8 500 грн.

Если человек не приходит после вручения повестки три и более раза, на военнообязанного имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности.

Если лицо не явилось в военкомат по мобилизационному распоряжению, ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

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