Кто не может быть принудительно мобилизован, кто имеет право на отсрочку : полный перечень

С начала мобилизации после полномасштабного вторжения России, объявления военного положения в Украине принимаются новые правила и законы о призыве на военную службу. Рассказываем, кто сегодня не подлежит мобилизации и по каким причинам
На сегодняшний день принудительно не могут быть мобилизованными:
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мужчины старше 60 лет,
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непригодны к военной службе,
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граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации.
Причины, по которым, согласно закону, может предоставляться отсрочка от мобилизации:
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семейные обстоятельства,
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состояние здоровья;
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получение образования или продление профессиональной деятельности,
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освобождены от мобилизации по виду деятельности,
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забронированные предприятиями.
В силу семейных обстоятельств предоставляется отсрочка следующим категориям граждан:
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Лицам, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Такие лица могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства.
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Лицам, самостоятельно воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, также призываются только с их согласия и только по месту жительства.
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Лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет.
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На иждивении которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения).
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Лицам, воспитывающим совершеннолетнего (18 - 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы.
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Мужчинам и женщинам, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (до 18 лет).
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Беременным военнослужащим.
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Мужчинам там женщинам, занимающимся постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход).
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Кому-то из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей), кому нужен отпуск по уходу за ребенком.
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Женщинам, мужчинам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. К близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, не полнородный) брат или сестра.
Освобожденные от мобилизации по состоянию здоровья:
По состоянию здоровья призыву не подлежат граждане, имеющие инвалидность или временно непригодные из-за состояния здоровья. Лица с инвалидностью могут быть призваны по собственному желанию.
Среди соискателей образования и преподавателей, имеющих право на отсрочку от мобилизации:
- Учащиеся и студенты учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, высших учебных заведений, соискатели профессионального высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты (только учащиеся на дневной или дуальной форме).
- Научные, научно-педагогические и педагогические работники, если они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0.75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени.
Не подлежат призыву граждане, имеющие отсрочку по виду деятельности:
народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики, работники определенных органов – военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций; ВСУ; Министерства обороны; Службы безопасности Украины; Государственной службы специальной связи и защиты информации; Нацгвардии; Службы внешней разведки; Нацполиции; Госпогранслужбы; Нацгвардии; Национальное антикоррупционное бюро; налоговой милиции; Управление государственной охраны Украины; Государственное бюро расследований; Государственная исполнительная служба Украины, некоторые категории чиновников.
Забронированные за учреждениями, предприятиями и организациями
Работники определенных органов, предприятий, организаций, учреждений могут продолжать выполнять свои должностные обязанности при включении их в списки, которые отсрочивают призыв на военную службу во время мобилизации. Отсрочка дается в течение 6 месяцев.
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