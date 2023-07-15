Обидчица Свитолиной стала чемпионкой Wimbledon-2023

Маркета Вондроушова выиграла первый турнир Grand Slam в своей карьере.

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала победительницей Wimbledon 2023 года.

В финале Вондроушова обыграла Онс Жабер из Туниса. Решающий матч турнира длился один час и 22 минуты. Представительница Чехии разобралась с соперницей за два сета – 6:4, 6:4.

Для Вондроушевой это первая победа на Wimbledon. Более того, 24-летняя чешка впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. В 2019 году она уступила австралийке Эшли Барти в финале Roland Garros.

Это второй титул Маркеты на уровне WTA. На следующей неделе она дебютирует в топ-10 мирового рейтинга.

Отметим, что именно от Вондроушовой потерпела поражение украинка Элина Свитолина в полуфинале Wimbledon-2023.

Напомним, Свитолина прошла яркий путь до 1/2 финала Уимблдонского турнира. На старте украинка обыграла экс-первую ракетку мира, американку Винус Уильямс

В 1/8 финала она обыграла экс-первую ракетку мира, белоруску Викторию Азаренко. А в четвертьфинале Элина обыграла действующую лучшую теннисистку планеты, польку Игу Швентек.

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