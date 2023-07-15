Составлен рейтинг лучших смартфонов среднего класса

В список попали смартфоны, выпущенные в 2022 и 2023 годах

На сегодняшний день пользователям доступнысмартфоны среднего класса, которые во многом не уступают более дорогим флагманам, поэтому всегда можно сделать хороший выбор по принципу цена-качество.

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Редакторы портала Gizchina отобрали пятерку лучших Android-смартфонов, которые стоят до $300 или 11 000 в грн, пишет УНИАН.

В список попали выпущенные в этом году смартфоны, а также прошлогодние смартфоны, не потерявшие своей актуальности.

Redmi Note 12 Turbo занял лидерство в нише телефонов среднего класса. Аппарат сам по себе уникален – внутри стоит чип Snapdragon 7+ Gen 2, который по спецификациям похож на флагманский Snapdragon 8 Gen 1. А еще у него тонкие рамки (тоньше, чем у iPhone 14) и есть версия с 1 Тб, что редкость в среднебюджетном сегменте

За ним следует Vivo T2X, вышедший еще в апреле прошлого года, но до сих пор не потерявший своей актуальности. Все благодаря 144-герцовому iPS-экрану на 6,58 дюйма и оптимальному процессору Dimensity 1300. Также аппарат выделяется аккумулятором большой емкости – 6000 мАч.

Тройку лидеров замыкает Galaxy A34 5G. Аппарат снаружи напоминает флагманский Galaxy S23, но начинка, конечно, проще, а цена – ниже. Однако основные фишки остались – защита от воды и пыли по стандарту IP67, 120-герцовый AMOLED-экран и до четырех полноценных обновлений OC. То есть смартфон будет актуален минимум до 2027 года.

На четвертом месте расположился Poco X5 Pro с большим OLED-дисплеем и частотой 120 герц и топовой основной камерой на 108 мегапикселей. Замыкает пятерку Realme 10 Pro+, которая может похвастаться тройной камерой на 108 и поддержкой реактивной зарядки на 67 Вт – 50% заполняется всего за 17 минут.

Также специалисты составили список смартфонов по цене ниже $150. В нем список возглавил Redmi Note 12 4G, демонстрирующий наилучшее соотношение цены и качества.

Напомним, ранее сообщалось, почему телефон всегда нужно класть экраном вниз.

Кроме того, мы раньше рассказывали о пяти простых способах, которые помогут освободить лишнюю память на смартфоне.

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