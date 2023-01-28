Нет памяти на телефоне: пять способов, которые помогут ее освободить

Если память телефона заполнена, не нужно сразу удалять фотографии и музыкальные файлы. ТСН.ua рассказывает о пяти простых способах, которые помогут ее освободить.
Освободить память телефона, если у вас iPhone
- Очистить кэш в браузере Safari — в браузере постоянно сохраняются копии страниц после просмотра. Это нужно для того, чтобы они быстрее загружались при повторном открытии. Копии хранятся на вашем смартфоне, поэтому, конечно, занимают на нем определенное пространство. Чтобы очистить кэш, нужно войти в "Настройки" браузера, а затем найти "Очистка истории".
- Отключить Фотопоток — сервис помогает настроить на телефоне хранение видеоматериалов и фотографий. Если отключить, то можно освободить лишние мегабайты памяти, идущие на работу Фотопотока. Сделать это просто: "Настройка телефона" — "iCloud" — "Фото".
- Избавиться от сохраненных бесед в мессенджерах — действенный совет, который помогает немного увеличить память на телефоне. Часто в мессенджерах хранятся ненужные сообщения, которые можно смело удалять.
- Переустановить приложения — зайдите в "Настройки телефона" — "Основные" — "iCloud хранилище" — "Управлять", чтобы узнать, какие именно приложения занимают наибольшее место. Здесь можно увидеть список всех приложений, установленных на телефоне, и сколько они занимают места. Чтобы удалить приложение — наведите на его значок и нажмите появившуюся кнопку "Удалить". Затем их можно установить заново.
- Скачать фильм — такой совет кажется странным, но он достаточно действенный. Зайдите в iTunes, затем посмотрите, какие фильмы доступны для бесплатной загрузки. Тогда отыщите фильм, размер которого больше, чем у вас есть места на смартфоне. Попытайтесь его открыть. Перед вами появится окно с сообщением, что память телефона заполнена и следует очистить ее. Затем посоветуют перейти к меню "Хранилище и iCloud" и сделать оптимизацию. На телефоне после этого может освободиться около 400-500 Мб.
Как освободить память на телефоне с Android
- Очистить кэш – чтобы освободить память телефона, нужно заняться именно очисткой кэша. Для этого нужно зайти в "Настройки", а затем "Память" — "Кэш файлы". Их нужно очистить.
- Загрузить специальную программу — на смартфоны, использующие операционную систему Android, могут загружать различные приложения, среди которых есть и помогающие освободить память. Выберите одну и следуйте инструкциям.
- Купить карту MicroSD – этот способ самый простой. Внутренняя память телефона лучше использовать для установки приложений, а карта понадобится для хранения музыки, видеоматериалов, фотографий.
- Использовать онлайн-сервисы хранения данных — они подойдут для хранения информации, музыки, файлов, фотографий и т.д. Большинство известных поисковиков предоставляют на своих серверах место бесплатно.
- Регулярно очищать электронные письма и смс – нецелесообразно накапливать рекламные смс и электронные рассылки. На вашем девайсе они будут только занимать память. Поэтому если память телефона заполнена, лучше сразу удалить такие письма.