На фронте произошло 138 боев – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе Волчанска.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 03.01.2025 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

С начала этих суток произошло 138 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли пять ракетных и 45 авиаударов, применив 10 ракет и 58 КАБ.

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник шесть раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеривки, Синьковки и Загрызового. Украинские защитники отбили две атаки, еще четыре – продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 10 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Надежды, Макеевки, Григорьевки, Твердохлебового, Ямполевки и в направлении Чернещины В настоящее время идет один бой.

На Северском направлении в течение дня враг предпринял две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боевых столкновений вблизи Временного Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек Враг сбросил два КАБа на Славянск.

В Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции сил обороны.

С начала этих суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 34 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Украинка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Соленое, Котлы. длится пять боестолкновений.

Сегодня на этом направлении украинскими воинами были обезврежены 304 кафира, 140 из них — безвозвратно. Также уничтожены танк, ББМ, четыре единицы автомобильной техники, девять антенн управления БПЛА противника.

На Кураховском направлении враг также активен – 11 раз атаковал наши позиции вблизи Петропавловки, Серебряного, Курахового и Шевченко, пять боев продолжаются.

На Времивском направлении захватчики совершили 12 наступательных действий недалеко от Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. Все военачальники завершились.

На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника вблизи Новоандреевки.

В Приднепровском направлении враг дважды безрезультатно атаковал позиции наших войск.

В Курской области украинские защитники отбили 30 вражеских атак, еще 11 боеприкосновений продолжаются до сих пор.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, 14-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины имени Ивана Богуна, 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, 118-й отдельной механизированной 2 территориальной обороны, которые сдерживают нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте. Поддерживайте украинскую армию! Вместе победим!

Напомним , в Торецке Донецкой области продолжаются активные бои.

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