На фронті відбулося 138 боїв - Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 03.01.2025 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Від початку цієї доби відбулося 138 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали п’ять ракетних та 45 авіаударів, застосувавши 10 ракет та 58 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 847 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник шість разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Синьківки та Загризового. Українські захисники відбили дві атаки, ще чотири – наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 10 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Макіївки, Григорівки, Твердохлібового, Ямполівки та в напрямку Чернещини. На даний час точиться один бій.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Успіху не мав.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано десять бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок. Ворог скинув два КАБи на Слов’янськ.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжуються три бойових зіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ. Дотепер триває п’ять боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку українськими воїнами було знешкоджено 304 окупанти, 140 з них - безповоротно. Також знищено танк, ББМ, чотири одиниці автомобільної техніки, дев’ять антен управління БпЛА противника.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 11 разів атакував наші позиції поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка, п'ять боїв продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 12 наступальних дій неподалік Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. Всі боєзіткнення завершилися. Ворог скинув сім КАБів в райні Зеленого поля, а Новопіль атакував НАРами.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі безрезультатно атакував позиції наших військ.

В Курській області українські захисники відбили 30 ворожих атак, ще 11 боєзіткнень тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав три авіаційні удари, із застосуванням трьох керованих бомб, а також здійснив 313 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 14-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Івана Богуна, 25-ої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 118-ої окремої механізованої бригади, 124-ої окремої бригада територіальної оборони, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті. Слава Україні! Підтримуйте українську армію! Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Торецьку Донецької області тривають активні бої. Окупантам складно рухатися у місті, і вони там зав'язнули.

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