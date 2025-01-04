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ТСН новини 4 січня. Цілий день обстріли! Протест проти Фіцо! Новий "Рамштайн"

ТСН новини 4 січня. Цілий день обстріли! Протест проти Фіцо! Новий "Рамштайн"

ТСН Новини 00:00 4 січня. Чернігів зараз! Рятувальна операція на місці удару балістикою!

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Новини України та світу станом на 4 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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