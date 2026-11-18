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Інтрига до фінального свистка: визначився переможець групи України у Лізі націй
Північна Ірландія на виїзді зіграла внічию з Угорщиною та вийшла до елітного дивізіону Ліги націй.
Збірна Північної Ірландії стала переможцем групи України у Лізі націй-2026/27.
У матчі заключного, шостого туру групового етапу північноірландці на виїзді зіграли внічию з Угорщиною — 1:1.
На 35-й хвилині зустрічі угорці відкрили рахунок зусиллями Барнабаша Варги. Але в другому таймі гості відігралися — на 65-й хвилині голом відзначився Джастін Девенні.
Цей результат дозволив Північній Ірландії (12 очок) посісти перше місце у групі та вийти до елітного дивізіону Ліги націй.
Угорщина (11 пунктів) стала другою і у березні 2027 року гратиме стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А.
Збірна України (7 очок), яка в заключному турі перемогла Грузію (1:0), посіла третю позицію та зберегла прописку в дивізіоні B Ліги націй на наступний сезон.
Збірна Грузії (2 бали) фінішувала на останній сходинці в квартеті й навесні наступного року гратиме стикові матчі за право залишитися у дивізіоні В проти команди дивізіону С.
Турнірна таблиця
1. Північна Ірландія — 12 очок (6 матчів), 6:1 (різниця голів)
2. Угорщина — 11 очок (6), 6:3
3. Україна — 7 очок (6), 3:6
4. Грузія — 2 очки (6), 0:5
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