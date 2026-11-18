Угорщина — Північна Ірландія / © Associated Press

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Збірна Північної Ірландії стала переможцем групи України у Лізі націй-2026/27.

У матчі заключного, шостого туру групового етапу північноірландці на виїзді зіграли внічию з Угорщиною — 1:1.

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На 35-й хвилині зустрічі угорці відкрили рахунок зусиллями Барнабаша Варги. Але в другому таймі гості відігралися — на 65-й хвилині голом відзначився Джастін Девенні.

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Цей результат дозволив Північній Ірландії (12 очок) посісти перше місце у групі та вийти до елітного дивізіону Ліги націй.

Угорщина (11 пунктів) стала другою і у березні 2027 року гратиме стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А.

Збірна України (7 очок), яка в заключному турі перемогла Грузію (1:0), посіла третю позицію та зберегла прописку в дивізіоні B Ліги націй на наступний сезон.

Збірна Грузії (2 бали) фінішувала на останній сходинці в квартеті й навесні наступного року гратиме стикові матчі за право залишитися у дивізіоні В проти команди дивізіону С.

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Турнірна таблиця

1. Північна Ірландія — 12 очок (6 матчів), 6:1 (різниця голів)

2. Угорщина — 11 очок (6), 6:3

3. Україна — 7 очок (6), 3:6

4. Грузія — 2 очки (6), 0:5

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