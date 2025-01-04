Україну знову атакували безпілотники: куди прямують

Потурбуйтеся про себе.

У ніч проти.4 січня 2024 року Україну атакували ворожі безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Рух ударних БпЛА:

БпЛА на півночі Київщини, курс - південний та західний.

БпЛА у Сумській області, рухаються у південно-західному напрямку.

БпЛА на Чернігівщині, рухаються у бік Київщини.

БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний.

"м.Житомир! Увага! Ворожі ударні БпЛА у вашому напрямку з півночі та північного сходу!", - йдеться у повідомленні.

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