Украину снова атаковали беспилотники: куда направляются

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В ночь на 4 января 2024 года Украину атаковали вражеские беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Движение ударных БпЛА:

БпЛА на севере Киевщины, курс – южный и западный.

БПЛА в Сумской области, двигаются в юго-западном направлении.

БПЛА на Черниговщине, двигаются в сторону Киевщины.

БпЛА в Полтавской области, курс — юго-западный.

"г.Житомир! Внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с севера и северо-востока!", — говорится в сообщении.

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