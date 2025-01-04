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Украину снова атаковали беспилотники: куда направляются

Позаботьтесь о себе.

В ночь на 4 января 2024 года Украину атаковали вражеские беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА на севере Киевщины, курс – южный и западный.
  • БПЛА в Сумской области, двигаются в юго-западном направлении.
  • БПЛА на Черниговщине, двигаются в сторону Киевщины.
  • БпЛА в Полтавской области, курс — юго-западный.

"г.Житомир! Внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с севера и северо-востока!", — говорится в сообщении.

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