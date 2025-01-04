Украину снова атаковали беспилотники: куда направляются

Позаботьтесь о себе.
В ночь на 4 января 2024 года Украину атаковали вражеские беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Движение ударных БпЛА:
- БпЛА на севере Киевщины, курс – южный и западный.
- БПЛА в Сумской области, двигаются в юго-западном направлении.
- БПЛА на Черниговщине, двигаются в сторону Киевщины.
- БпЛА в Полтавской области, курс — юго-западный.
"г.Житомир! Внимание! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с севера и северо-востока!", — говорится в сообщении.
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