Воздушный удар по Украине: сколько ракет и беспилотников уничтожила ПВО

В пятницу, 3 января, российская террористическая армия нанесла воздушный удар по территории Украины, применив ракеты разных типов и ударные беспилотники.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

По Черниговщине враг запустил 3 баллистических ракеты "Искандер-М". Тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 россияне атаковали Днепропетровскую область.

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Кроме того противник нанес удары 5 зенитными управляемыми ракетами С-300 по территории Курской области РФ, где проходит операция Сил обороны Украины.

Также враг атаковал 32 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с северо-восточного направления.

"По состоянию на 20.00 сбиты три управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 13 вражеских БпЛА, 19 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)", — сообщили в Воздушных силах.

Напомним, 3 января в результате массированного российского удара по Чернигову получили повреждения жилые дома в частном секторе По состоянию на 18:30 известно об одном погибшем человеке и четырех раненых.

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