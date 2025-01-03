Повітряний удар по Україні: скільки ракет та безпілотників знищила ППО

У п’ятницю, 3 січня, російська терористична армія завдала повітряного удару по території України, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

По Чернігівщині ворог запустив 3 балістичні ракети “Іскандер-М”. Трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 росіяни атакували Дніпропетровську область.

Окрім того противник завдав ударів 5 зенітними керованими ракетами С-300 по території Курської області РФ, де відбувається операція Сил оборони України.

Також ворог атакував 32 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

“Станом на 20.00 збито три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 13 ворожих БпЛА, 19 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)”, - повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, 3 січня внаслідок масованого російського удару по Чернігову зазнали пошкоджень житлові будинки у приватному секторі. Станом на 18:30 відомо про одну загиблу людину та чотирьох поранених.

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