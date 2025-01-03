Цифрова ВЛК: перший етап реформи завершиться до 28 лютого — Черногоренко

Перший етап реформи, якою передбачено запровадження так званої “цифрової військово-лікарської комісії, завершиться до 28 лютого. До цього часу заплановано запровадити електронне направлення на ВЛК.

Про це повідомила ТСН заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі "1+1" у рамках телемарафону.

За її словами, суть цієї реформи полягає в тому, щоб створити можливість для військовозобов’язаного проходити військово-лікарську комісію у зручних для нього закладах та розділити медичний огляд від адміністративного рішення.

“Під час війни військовозобов’язані мають проходити ВЛК щорічно. Це достатньо щільний темп, це дуже схоже на медичний чекап, рутинний медичний огляд. Тому ми надали можливість пройти його там, де людині зручно, без прив’язки до територіальних ВЛК”, - пояснила Черногоренко.

Заступниця міністра зазначила, що медичний висновок цього огляду буде фіксуватися в електронній системі охорони здоров’я і надсилатися до адміністративної частини нової структури ВЛК, за яку відповідатиме Міноборони.

Черногоренко наголосила, що така система дозволить легко проводити аудит ухвалених рішень, оскільки не доведеться аналізувати стоси паперів, а можна буде побачити в цифровому вигляді якусь аномалію у висновках щодо придатності чи непридатності до служби в армії.

На першому етапі реформи, який завершиться 28 лютого, заплановане запровадження електронного направлення на ВЛК.

“Ми зробимо електронне направлення, не треба буде фізично йти в ТЦК, стояти в чергах, чекати папірець. Ми зробимо його цифровим, можна буде його завантажити його або в “Резерв+”, або отримати фізично в ТЦК за бажанням людини. І ми цифровізуємо постанову про ВЛК, тобто фінальний результат не треба буде носити ногами в ТЦК, щось знову вносити в систему, це буде направлятися автоматично”, - пояснила вона.

Наступний етап реформи відбуватиметься у співпраці з МОЗ і стосуватиметься проходження медоглядів у загальних цивільних медзакладах.

“В моїй ідеальній картинці світу — військовозобов’язаний в зручному для нього закладі з тим лікарем, якому він довіряє, проходить щорічний чекап. І це буде добре впливати і на діагностику, і на те, що люди будуть частіше звертатися і говорити з лікарем”, - зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що застарілу систему проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) буде змінено. Реформа відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді 2025 року.

Читайте також: