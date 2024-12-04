Довідки ВЛК можна купити через інтернет: Ляшко про те, як їх підроблюють

За словами міністра, шахраї продають підроблені довідки, на які потім "хтось закриває очі".

Багато довідок ВЛК, які намагаються купити в Інтернеті ухилянти, підроблені шахраями і не мають жодного відношення до лікаря, який працює в закладі охорони здоров'я.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє "Суспільне".

Він нагадав, що процес у ВЛК оцифрували ще в перший рік повномасштабної війни.

Також читайте Ляшко розповів про реформу ВЛК — що зміниться у процесі медогляду

"Ми забрали медичних працівників з колишніх воєнкоматів, зараз центрів комплектування, і зобов'язали ТЦК, обласні державні адміністрації, визначити заклад охорони здоров'я, який відповідає нашим вимогам, прив'язати до нього, умовно прив'язати до нього ТЦК, щоб ми знали, куди направляти на медичні огляди", – каже міністр.

У МОЗ розуміють, коли який лікар куди кого направив, які дослідження провів, які результати цього дослідження і що надрукували, додав Ляшко.

"Якщо потім розглядається якась карна справа, досить швидко, за ухвалою судді, можна отримати всі ці документи, бо в іншому випадку доступа до лікарської таємниці немає, окрім як в судовому порядку", – сказав він.

Він заявив, що МОЗ повністю підтримує те, щоб прибрати людський фактор, коли документи з лікарні потрапляють до ТЦК, і хтось їх у паперовому вигляді може підробити.

Він уточнив, що таких кримінальних справ – десятки.

Нагадаємо, що після змін до положення про ВЛК визнані непридатними до служби не виключатимуться з військового обліку.

Читайте також:

Свіжі скандали з МСЕКами і ВЛК: "такса" для ухилянтів - до 10 тисяч доларів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.