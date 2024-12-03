Ляшко розповів про реформу ВЛК — що зміниться у процесі медогляду

Реформа військово-лікарських комісій (ВЛК) здійснюватиметься поетапно: перший передбачає можливість відправлення електронного документа про стан здоров'я до ТЦК, а другий — можливість самостійно обрати лікарню для проходження медогляду.

Про це в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному" розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

На першому етапі електронний документ про про стан здоров'я пацієнта, який прийшов на ВЛК, можна буде направити в електронному вигляді до ТЦК. Там його приймуть.

На другому етапі реформи, якщо особа має мету піти до лав ЗСУ, їй буде не обов'язково йти до лікарні.

"Можна прийти в найближчу точку, в тому числі й до сімейного лікаря, який подивиться по твоїх історії звернень і побачить, що в тебе немає критичних порушень здоров'я, може сказати умовно “здоров” і також ці дані переправити”, — пояснив міністр.

Він додав, що можна прибрати необхідність йти до конкретного закладу. Це залежить від інформаційних ресурсів Міноборони.

“Ми свої нормативні акти підтягнемо, але в охороні здоров'я цифровізація відбулась набагато раніше. І нам, у якому форматі скажуть, технічно ми готові будемо передавати ті дані, які треба ТЦК”, — сказав Ляшко і пояснив, що Міноборони бере на це пів року.

Нагадаємо, Міноборони спільно з МОЗ запустили реформу ВЛК, щоби для проходження військово-лікарської комісії не потрібно було відвідувати військкомат, а цивільний медзаклад.

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