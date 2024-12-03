"Барселона" розчавила суперника, перервавши свою безвиграшну серію в чемпіонаті Іспанії (відео)

"Барселона" на виїзді розгромила "Мальорку" в матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок у місті Пальма-де-Майорка завершився з рахунком 1:5 .

У першому таймі команди обмінялися голами. Спочатку на 12-й хвилині каталонців вивів уперед Ферран Торрес, але на 43-й хвилині господарі відповіли зусиллями Ведата Мурікі.

А ось другий тайм минув повністю за сценарієм "синьо-гранатових". Рафінья на 56-й хвилині реалізував пенальті, а потім на 74-й хвилині оформив дубль, забивши з передачі 17-річного Ламіна Ямаля.

На 79-й хвилині четвертий м'яч у ворота "Мальорки" відправив Френкі де Йонг. А на 84-й хвилині нідерландець додав до свого активу асист, який результативним ударом довершив Пау Віктор.

Огляд матчу "Мальорка" – "Барселона"

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