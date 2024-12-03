Президент Південної Кореї скасує воєнний стан в країні — ЗМІ

Конституція країни передбачає, що воєнний стан має бути скасований, якщо цього вимагає парламентська більшість.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що скасує військовий стан у країні, за його словами, під час засідання уряду.

Про це повідомляє YTN.

Раніше Юн Сок Йоль оголосив про запровадження надзвичайного воєнного стану. Він звинуватив опозицію в антидержавній діяльності і пообіцяв ліквідувати "антидержавні сили". У відповідь на це у столиці країни Сеулі почалися сутички між військовими та протестувальниками.

Пізніше парламент Південної Кореї проголосував за резолюцію з вимогою скасувати воєнний стан.

В Україні вже пояснили, що запровадження воєнного стану у Південній Кореї пов’язане виключно з їхніми внутрішніми політичними подіями, а не із загрозою з боку КНДР.

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